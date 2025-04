Jovem de 23 anos morre por dengue em cidade da região

Compartilhar no facebook

Laísa Angélica Motta Silva tinha apenas 23 anos - Crédito: arquivo pessoal

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru confirmou nesta quarta-feira a terceira morte por dengue na cidade em 2025.

A vítima é Laísa Angélica Motta Silva, de 23 anos, operadora de telesserviços. Ela não tinha comorbidades e começou a apresentar os sintomas no dia 14 de março. O quadro se agravou, e Laísa faleceu no dia 22 do mesmo mês.

Segundo a família, houve falhas no atendimento da jovem pela rede municipal de saúde. Mesmo com diagnóstico confirmado e baixa contagem de plaquetas, Laísa teria aguardado mais de 30 horas por um leito hospitalar. Durante esse período, chegou a vomitar e, conforme relato dos familiares, ficou mais de oito horas sem sequer receber soro.

Ela foi transferida para o Hospital das Clínicas já em estado grave, foi intubada, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu por complicações da dengue, incluindo choque hipovolêmico e hepatite aguda.

Além de Laísa, outras duas pessoas morreram por dengue este ano em Bauru: uma mulher de 75 anos com doença autoimune, e um idoso de 83 anos, sem comorbidades.

O município já contabiliza mais de 6 mil casos da doença neste ano, e ainda investiga outros quatro óbitos suspeitos.

Em nota, a Secretaria de Saúde lamentou a morte da jovem e reforçou que ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam. A prefeitura pede o apoio da população para eliminar criadouros, manter calhas e caixas d’água limpas e evitar o acúmulo de água em recipientes nos quintais.

