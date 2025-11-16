(16) 99963-6036
Tentativa de Homicídio

Jovem de 22 anos é baleado após briga em posto de combustíveis na região

Vítima levou três tiros de um homem conhecido como "lacoste" após discussão motivada por mulher no estabelecimento e corre o risco de amputar uma das pernas; DIG investiga o caso

16 Nov 2025 - 12h08Por Flávio Fernandes
Jovem de 22 anos é baleado após briga em posto de combustíveis na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um jovem de 22 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (15), após uma briga em um posto de combustíveis na Vila Velosa, em Araraquara.

Segundo relatório policial um homem teria começado a discutir com a vítima por causa de uma mulher, no estabelecimento que fica na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa). Na sequência, ele teria ligado para um comparsa conhecido apenas como “Lacoste”

Pouco depois, “Lacoste” chegou ao posto, sacou a arma e efetuou vários disparos contra o jovem. Antes de fugir, o atirador ainda teria feito ameaças dizendo que se fosse denunciado, “as consequências seriam piores”.

A vítima foi atingida por dois tiros nas pernas e um de raspão na cabeça e socorrida por terceiros para UPA do Valle Verde na zona norte. Em seguida, foi transferida para Santa Casa devido a gravidade dos ferimentos e não corre risco de morte. 

De acordo com boletim médico, o jovem permanece internado e corre o risco de ter uma das pernas amputadas. O atirador deixou o posto, em um carro ainda não identificado.

