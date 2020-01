Jovem de 21 anos morre em acidente na SP-255

Crédito: Arquivo Pessoal

A jovem Isabella Pinheiro Santos, de 21 anos, morreu em um grave acidente na noite deste domingo (12), na rodovia Machado Santana (SP-255), em Araraquara. Outras três pessoas ficaram feridas.

Isabella dirigia um veículo Siena no sentido Ribeirão Preto, quando perto do Parque São Paulo, o carro aquaplanou devido a chuva, invadiu a pista contrária e bateu em um Palio que vinha no sentido oposto.

O carro de Isabella foi atingido na lateral. Ela morreu na hora.

Outras três pessoas da mesma família que estavam no outro carro foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Uma delas está em estado grave.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também