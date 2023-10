Jovem de 21 anos morre após se envolver em acidente de moto na região

Leonardo, morreu vítima de acidente de trânsito - Crédito: arquivo pessoal

O jovem Leonardo Ferreira Sentinella, de 21 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (9) após se envolver em um acidente de moto no Distrito Industrial de Rio Claro/SP.

Segundo informações, a vítima havia saído do trabalho e transitava pela avenida Brasil, quando se envolveu em uma colisão com um caminhão. As causas do acidente serão esclarecidas.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital, onde foi intubado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A morte de Leonardo causou comoção entre os familiares e amigos que usaram as redes sociais para enviar mensagens de pesar e despedida.

