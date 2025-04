Jovem de 19 anos morre em grave acidente de moto

Compartilhar no facebook

Bruna de Souza Miazzo - Crédito: redes sociais

O corpo da jovem Bruna de Souza Miazzo, de 19 anos, será sepultado nesta segunda-feira (28), em Limeira (SP), onde ela sofreu um grave acidente de moto na madrugada deste domingo (27).

Bruna estava na garupa de uma motocicleta Honda Sahara de 300 cilindradas quando o condutor, um jovem de 18 anos, perdeu o controle da direção. A moto invadiu o canteiro central de uma avenida e colidiu violentamente contra uma árvore, em frente ao Residencial Parque London. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motociclista foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao hospital Hapvida.

O velório de Bruna de Souza Miazzo será realizado nesta segunda-feira (28), a partir das 8h, no Monumental Grupo Bom Pastor O sepultamento está previsto para as 10h30, no Cemitério Parque.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

