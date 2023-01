Jovem da região morre afogado no Guarujá

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 20 anos, que morava em Rio Claro (SP), morreu afogado na manhã do último domingo (15) após se afogar no mar, em Guarujá, litoral paulista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o tio da vítima contou que o sobrinho entrou no mar por volta das 9 horas e não retornou mais. Após aproximadamente 40 minutos desaparecido, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas pelo jovem que acabou sendo encontrada.

Os salva-vidas ainda tentaram reanimar o jovem que foi encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e acabou morrendo.

O corpo de Alex Brandão do Nascimento será sepultado nesta terça-feira (17), no cemitério São João Batista, em Rio Claro.

