Jovem com suspeita de intoxicação por metanol está internada em Santa Casa da região

Crédito: Foto: Arquivo São Carlos Agora

Uma jovem de 20 anos, está internada na Santa Casa de Araraquara há cerca de uma semana com suspeita de intoxicação por metanol — uma substância altamente tóxica presente em bebidas alcoólicas falsificadas. Se o diagnóstico for confirmado, este será o primeiro caso registrado na cidade.

Em nota, o hospital informou que a paciente “permanece na enfermaria, sob os cuidados da equipe de Clínica Médica. Exames laboratoriais já foram feitos e seguem em aguardo dos resultados. A paciente continua recebendo acompanhamento médico e suporte clínico especializado”.

O metanol (álcool metílico) é um solvente industrial que quando ingerido, pode causar cegueira, falência renal, parada respiratória e até levar a morte. Diferentemente do etanol — presente em bebidas legalizadas —, o metanol é extremamente tóxico mesmo em pequenas quantidades e a intoxicação costuma acontecer após o consumo de bebidas falsificadas ou adulteradas.

Nos últimos meses, a Polícia Civil por meio de delegacias especializadas, tem realizado operações para combater a venda ilegal de bebidas adulteradas em adegas, distribuidoras, bares e restaurantes. Em Araraquara, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) tem atuado em conjunto com a Vigilância Sanitária e outros órgãos para identificar e fechar estabelecimentos clandestinos.

Essas ações integram um esforço estadual para conter a circulação de bebidas potencialmente letais e responsabilizar os envolvidos na fabricação e distribuição dos produtos falsificados. As autoridades orientam a população a evitar bebidas de procedência duvidosa, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e procurar sempre estabelecimentos legalizados.

O consumo de metanol não tem antídoto simples: requer tratamento médico imediato e pode evoluir rapidamente para casos graves.

