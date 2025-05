Jovem com problemas psiquiátricos foge da Santa Casa de Descalvado

Compartilhar no facebook

Uma jovem de 20 anos, que estava internada na Santa Casa de Descalvado, fugiu na tarde deste sábado (24).

Ela foi internada por problemas psiquiátricos, na sexta-feira (23), após tentar acabar com a própria vida e estava aguardando uma vaga para ser transferida para um hospital psiquiátrico em Araraquara, mas não aceitava a internação e foi embora do local sem receber alta, mas com o consentimento de sua mãe.

O fato foi registrado em boletim de ocorrência para resguardar a equipe e a instituição.

