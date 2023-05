Jogo da Seleção Master é uma das atrações do aniversário de Ibaté

No próximo domingo, dia 28 de maio, acontece a emocionante partida entre a Seleção Master de Futebol que contará com a presença de jogadores consagrados de diversos times da elite nacional, com participações na Seleção Brasileira e também passagens de sucesso fora do país – e a Seleção de Ibaté.

O jogo terá início a partir das 10h, marcando a solenidade de Reinauguração da Ampliação e Modernização do Complexo Esportivo “Dagnino Rossi”.

A partida acontece entre os jogadores que já confirmaram presença estão: os goleiros Veloso e Sérgio; os zagueiros Claudecir e Diego Macedo; os laterais Vitor e Rubens Cardoso; os volantes/meia Capitão, Elivelton, Macedo, Amaral, Flávio Conceição e Zenon; e os atacantes Muller, Viola e João Paulo.

Para o prefeito José Luiz Parella será uma grande satisfação receber em nossa cidade os ex-jogadores da Seleção Brasileira e de grandes nomes que fizeram história no futebol. “Teremos grandes nomes do futebol brasileiro no gramado do estádio. Jogadores que foram destaque na época e vencedores de grandes competições e campeonatos mundiais”, destacou o prefeito. “Também quero convidar toda a população ibateense para prestigiar esse evento esportivo, uma grande festa que marca o início das festividades da comemoração aos 130 anos da nossa querida Ibaté”, acrescentou.

Complexo Esportivo “Dagnino Rossi”

O Complexo Esportivo “Dagnino Rossi” passou por uma ampla e moderna reforma que contemplou a construção de dois lances de arquibancadas; a construção e pintura de nova Pista de Atletismo; a substituição total do gramado do campo de futebol; a instalação do sistema de drenagem e irrigação da grama; a construção da Casa de Bombas; a reforma da Piscina Municipal, com a troca total do revestimento e filtros das piscinas; a construção de lanchonete e ampliação de sanitários masculinos, femininos, além de sanitários PCD; modernização da instalação elétrica e hidráulico-sanitária; implantação de iluminação de led; a pintura completa de todo o espaço do complexo, bem como, aquisição de equipamentos como banco de reservas, cadeiras de banho e guarda-sóis.

