Jardim Icaraí, em Ibaté, recebe serviço de recuperação asfáltica

SIGA O SCA NO

Nesta semana, as equipes iniciaram a manutenção asfáltica nas Oreste Del Ponte e Belmiro Boni, no Jardim Icaraí - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio de sua equipe de manutenção, realiza regularmente o serviço de tapa-buraco em ruas do município. O trabalho, que é realizado por funcionários da própria prefeitura, tem o objetivo de reparar pequenos danos causados pelo desgaste natural do asfalto.

Nesta semana, as equipes iniciaram a manutenção asfáltica nas Oreste Del Ponte e Belmiro Boni, no Jardim Icaraí. “Esse trabalho de recuperação asfáltica nunca parou na nossa cidade. O objetivo é manter nossas ruas em boas condições para motoristas e pedestres, trazendo mais segurança no trânsito, a todos”, relatou Everaldo Trevisan, responsável pelo serviço na cidade.

A programação segue de acordo com as necessidades de cada região da cidade.

OUTROS SERVIÇOS

Além do serviço de recuperação asfáltica, diariamente a prefeitura realiza a limpeza e manutenção em vários pontos da cidade, com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada.

A ação recebe elogios de toda a população e dos visitantes da região. “As pessoas que precisam vir a Ibaté, sentem bastante diferença no que se diz respeito à limpeza e organização da cidade. Nossas equipes recebem uma escala semanal para a execução de todos os serviços”, explica Everaldo.

Limpeza de ruas, de canteiros centrais, das vias de acesso ao município, praças e prédios públicos, enfim, são serviços que nunca pararam dentro da administração municipal.

A prefeitura também executa roçagem de mato, serviços de água e esgoto e limpeza dos jardins das praças públicas, em todos os bairros. Executa manutenções na iluminação pública, nas praças e prédio públicos, já que em Ibaté, a CPFL continua sendo a responsável pelos serviços de troca de lâmpadas em postes de rua da rede elétrica.

A prefeitura também realiza, diariamente, a coleta do lixo orgânico. “O serviço está sendo realizado diariamente, de segunda a sábado, com a finalidade de agilizar a eficiência na prestação de serviço, além de atender todos os bairros com maior frequência”, finaliza Everaldo.

Leia Também