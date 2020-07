Itirapina vai receber R$ 539 mil para obra no sistema de abastecimento de água

Crédito: Wikipédia

O município de Itirapina vai receber um novo investimento. O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos) destinou R$ 539 mil para o obra no sistema de abastecimento de água da cidade.

De acordo com presidente do partido Republicano do município, Luciano Pereira Batista, o recurso ajudará a resolver um problema antigo de desabastecimento, uma vez que os bairros Jardim do Sol, Jardim dos Indaias, Jardim dos Eucaliptos e Vale Verde sofrem, em determinados horários, com a falta da água em virtude de dependerem das duas caixas d’água do município.

A assessoria do deputado Marco Pereira informou que o parlamentar vai visitar em breve Itirapina para anunciar a verba e informar quando o recurso vai entrar na conta do município.

“Como presidente municipal do Republicanos de Itirapina, quero agradecer o deputado Federal Marcos Pereira por atender o nosso pedido e a ajudar a cidade resolver o problema de desabastecimento”, afirmou Luciano.

