Itirapina recebe mais de 200 escoteiros de todo o estado para acampamento no feriado

Itirapina recebe acampamento de escoteiros - Crédito: divulgação

A cidade de Itirapina, no interior de São Paulo, receberá mais de 200 escoteiros entre os dias 7 e 10 de setembro para um evento voltado para jovens de 15 a 17 anos, que fazem parte do movimento.

O evento denominado “Desafio Sênior Regional” acontecerá na Fazenda Monjolinho, tendo como objetivo a prática dos valores escoteiros e a integração entre os jovens. Este será o primeiro acampamento pós pandemia direcionado apenas para os jovens dessa faixa etária no estado de São Paulo. Durante os quatro dias, eles poderão explorar pontos turísticos como o Morro do Fogão e a Cachoeira São José, além de outros locais próximos da fazenda. “O evento foi pensado para que os nossos jovens possam aproveitar ao máximo o espaço que temos e sair daqui com muitas memórias para contar aos amigos e às famílias de mais uma experiência que tiveram dentro do escotismo”, comenta Antônio Fischer Neto, Coordenador do Ramo Sênior, que compreende os jovens de 15 a 17 anos, no estado de São Paulo.

Os Escoteiros são guiados por uma lei que incentiva a todos os jovens e adultos a praticarem boas ações. Pensando nessa premissa, os participantes foram convidados a levar alguns alimentos que serão arrecadados para serem doados a Casa do Abrigo de São Pedro, instituição da região.

