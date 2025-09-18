Itirapina: Polícia Militar recupera bicicleta furtada

Na manhã de quinta-feira (18), a Polícia Militar de Itirapina deu mais uma prova de sua eficiência e dedicação à comunidade. Durante patrulhamento no Distrito Industrial, a equipe de uma viatura, com apoio de outra guarnição, foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto de bicicleta.

A vítima relatou que sua bicicleta havia sido subtraída no ginásio de esportes da cidade em data anterior e, após levantamento das características do criminoso por meio de imagens de monitoramento, foi possível identificar o autor. Em diligências, os policiais o localizaram e, após entrevista, ele confessou o crime, relatando inclusive ter sofrido um acidente em São Carlos enquanto utilizava o bem furtado.

A partir dessas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde a bicicleta foi localizada na residência de uma testemunha, que confirmou ter recebido o objeto após o autor pedir ajuda no momento do acidente. O bem foi então recuperado e restituído à proprietária.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itirapina, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e tomadas as demais providências necessárias.

