(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Região

Itirapina: Polícia Militar recupera bicicleta furtada

18 Set 2025 - 13h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Itirapina: Polícia Militar recupera bicicleta furtada -

Na manhã de quinta-feira (18), a Polícia Militar de Itirapina deu mais uma prova de sua eficiência e dedicação à comunidade. Durante patrulhamento no Distrito Industrial, a equipe de uma viatura, com apoio de outra guarnição, foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto de bicicleta.

A vítima relatou que sua bicicleta havia sido subtraída no ginásio de esportes da cidade em data anterior e, após levantamento das características do criminoso por meio de imagens de monitoramento, foi possível identificar o autor. Em diligências, os policiais o localizaram e, após entrevista, ele confessou o crime, relatando inclusive ter sofrido um acidente em São Carlos enquanto utilizava o bem furtado.

A partir dessas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde a bicicleta foi localizada na residência de uma testemunha, que confirmou ter recebido o objeto após o autor pedir ajuda no momento do acidente. O bem foi então recuperado e restituído à proprietária.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itirapina, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e tomadas as demais providências necessárias.

Leia Também

PMs prendem homem com 31 porções de cocaína em Brotas
Região13h55 - 18 Set 2025

PMs prendem homem com 31 porções de cocaína em Brotas

DIG prende suspeito de assassinar dono de casa noturna
Araraquara13h30 - 17 Set 2025

DIG prende suspeito de assassinar dono de casa noturna

Jovem perde a vida em acidente de moto
Araraquara 20h32 - 16 Set 2025

Jovem perde a vida em acidente de moto

Prefeitura de Ibaté conclui reforma da ESF Jardim América
Região15h59 - 16 Set 2025

Prefeitura de Ibaté conclui reforma da ESF Jardim América

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310
Matão 09h22 - 16 Set 2025

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310

Últimas Notícias