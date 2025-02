Itirapina "convoca" empreendedores para apostarem em parklets

Os parklets: novos dispositivos podem incrementar negócios com criatividade e requalificação de espaços urbanos - Crédito: reprodução/Prefeitura de Piracicaba

O secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente, Beto Zoom, afirma que é o momento de os empresários do municípios apostarem no investimento em parklets para aperfeiçoarem seus negócios. “Agora, o desafio está lançado: chegou o momento dos comerciantes locais abraçarem essa inovação e ajudarem a transformar Itirapina em um destino ainda mais acolhedor para moradores e turistas. E você, empreendedor, que tal ser o pioneiro nessa mudança”, indaga ele.

No dia 2 de maio de 2023, o município de Itirapina deu um importante passo para fortalecer o turismo e incentivar o comércio local com a sanção da Lei n.º 3.133. De autoria do vereador Rodrigo Rodrigues e sancionada pela prefeita Maria da Graça Zucchi Moraes, a nova legislação autoriza bares, restaurantes, cafeterias, casas de chá e panificadoras a instalarem parklets na cidade.

Os parklets, que são extensões temporárias da calçada equipadas com bancos, mesas, floreiras e até bicicletários, já são tendência em diversas cidades do Brasil e do mundo. Esses espaços contribuem para a revitalização urbana, promovem a convivência social e tornam a experiência dos clientes mais agradável. Além disso, favorecem o turismo, tornando a cidade mais atrativa para visitantes e incentivando o consumo nos estabelecimentos locais.

“Apesar da novidade e do impacto positivo que pode gerar, até o momento nenhum estabelecimento em Itirapina aderiu ao projeto. O poder público e o setor empresarial agora têm a missão de tornar essa iniciativa realidade, aproveitando os benefícios que a lei proporciona”, destaca o secretário.

Segundo Zoom, para os empreendedores, a instalação de parklets representa uma oportunidade única para ampliar sua área de atendimento sem custos elevados com grandes reformas. Além disso, espaços bem planejados e acolhedores podem aumentar o fluxo de clientes, promover eventos e transformar a experiência gastronômica em algo ainda mais especial.

“A Prefeitura e a Câmara Municipal reforçam que os interessados podem buscar mais informações sobre a regulamentação e as diretrizes para a implementação dos parklets. Com essa iniciativa, Itirapina segue o exemplo de diversas cidades que já perceberam o potencial dessa alternativa para o desenvolvimento econômico e social. Agora, o desafio está lançado: chegou o momento dos comerciantes locais abraçarem essa inovação e ajudarem a transformar Itirapina em um destino ainda mais acolhedor para moradores e turistas”, conclui o executivo do turismo na cidade.

“Por meio de políticas públicas municipais em prol do desenvolvimento urbano, da preservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população, a implantação dos parklets é forma de promover a ampliação do espaço público para as pessoas na cidade, tornando as ruas mais humanas e amigáveis, com importantes espaços recreativos em locais subutilizados e carentes de espaços de convivência”, explica Rodrigues.

Segundo o parlamentar, o termo parklet é a ampliação do passeio público, acessível à população, por meio de plataforma instalada sobre parte da via, contígua às calçadas, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis e etc.

PARKLETS MUNICIPAIS - O desenvolvimento de espaços de convivência nas ruas reforça a função social do espaço da cidade como local de encontro. Apoiar a vida urbana na cidade, com foco nas necessidades das pessoas que utilizam os espaços é uma forma de promover interação social e conquistar espaços públicos mais seguros e vivos.

O parklet é também uma forma de apoiar os deslocamentos a pé e de bicicleta pela cidade. Nos lugares onde já se observa presença de pessoas, onde se realizam as atividades cotidianas e os deslocamentos diários, é fundamental ofertar oportunidades para permanência, incentivando as pessoas a participarem e acompanharem os acontecimentos da cidade.

Nesse sentido, a ampliação da política pública para todas as regiões da cidade com a implantação de parklets fortalece as demais centralidades e identidades locais.

PROJETO- O projeto de Parklet proposto pelo município foi desenvolvido para implantação em duas vagas paralelas de estacionamento numa extensão de 10 metros e 2 metros de largura. Ao adotar materiais leves e reduzindo ao mínimo a presença de elementos verticais, a proposta busca uma inserção discreta na paisagem.

A plataforma possui apoios ajustáveis para alinhar-se às diferentes conformações de calçadas, com estrutura metálica e placas comentícias, com encaixes contínuos e plenamente acessível. A estrutura preserva as condições de drenagem, não obstruindo o fluxo do escoamento de água.

Para garantir a segurança do pedestre, o parklet é protegido em todos os lados. Na extensão traseira, os fechamentos de aço e floreiras permitem a identificação de um equipamento que se destaca na paisagem, diferente do contexto usual em vagas de estacionamento. No sentido de fluxo de veículos, a lateral mais vulnerável é protegida por dois grandes vasos de concreto.

Os materiais escolhidos permitem rápida execução e resistência às intempéries, além de priorizar as condições de conforto no espaço público. Os bancos possuem assentos e encosto em madeira. Alguns complementos metálicos integram o conjunto de mobiliário, como bancos e apoios para objetos.

Os Parklets Municipais podem receber contribuições e intervenções da população, como mobiliário portátil, como cadeiras e mesas dobráveis, acessórios, intervenções de arte urbana. Alguns acessórios permitem que o parklet seja usado espontaneamente por diferentes grupos, como suportes para coleiras de animais de estimação, lixeira, paraciclo, apoio para objetos pessoais.

Os equipamentos possuem floreiras para vegetação em toda extensão traseira e vasos nas laterais. Os dois grandes vasos em concreto contêm árvores de pequeno porte, que também contribuirão para sombra e melhoria do microclima no local. Nas floreiras laterais e internas, poderão ser plantadas espécies vegetais herbáceas, suculentas, folhagens e flores, que numa escala mais próxima qualificam visualmente os espaços.

Leia Também