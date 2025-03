ITIRA-PIRA: Mais de 400 pescadores participarÃ£o do evento

Represa do Broa - Crédito: divulgação



Mais de 400 pescadores já estão inscritos para participar do 1º Campeonato de Pesca "ITIRA-PIRA", que será realizado pela Associação dos Proprietários de Imóvel no Broa (APIB) no próximo sábado, dia 22 de março de 2025, na Represa do Lobo – Broa, em Itirapina-SP. Até a manhã desta quarta-feira, 18 de março, já haviam 102 embarcações inscritas, além de 310 pescadores desembarcados credenciados.



O evento tem como principal objetivo o controle da piranha, uma espécie invasora que representa uma ameaça ao ecossistema local. Além disso, busca incentivar o lazer, a integração entre pescadores, a educação ambiental e o turismo na região. O campeonato contará com apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina e da Polícia Militar e contará com salva-vidas, ambulância, enfermeiros e toda a estrutura necessária.



O presidente da APIB, Fernando Pagodigorria, afirmou ao São Carlos agora que a Câmara Municipal e a Prefeitura de Itipapina estudam a possiblidade de incluir o Itira-Pira como um festival de pesca anual no Broa e incluí-lo no calendário oficial de eventos do município. “A ideia é fortalecer o evento e transformá-lo numa tradição e atração turística em Itirapina”, destaca ele.



A competição acontecerá das 8h às 16h e permitirá a pesca da espécie-alvo tanto da margem quanto embarcado. Todas as demais espécies capturadas deverão ser devolvidas imediatamente à água. O torneio é aberto a participantes de todas as idades, incluindo crianças, desde que estejam acompanhadas por um responsável legal.



O número de competidores ainda pode aumentar, já que as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira dia 21 de março de 2025 mediante a doação de um litro de leite em caixinha. Os interessados podem se inscrever de forma online pelo e-mail atendimento@apib.com.br ou pelo link http://intra.apib.com.br/itira-pira.

Leia Também