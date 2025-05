Irmão do Vice-Prefeito de Itirapina morre em grave acidente

José Henrique Sanches, de 63 anos, irmão do vice-prefeito de Itirapina, Lemão Sanches, faleceu na última quinta-feira (22) em um trágico acidente de trânsito no anel viário da Hyundai, em Piracicaba.

De acordo com as informações da Artesp, José Henrique dirigia um Citroën Cactus quando colidiu contra a traseira um caminhão. Ele morreu no local do acidente. Sua esposa, que o acompanhava no veículo, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Unimed.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, mas foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou presença de álcool no organismo. Ele foi preso em flagrante.

A Prefeitura Municipal de Itirapina divulgou uma nota oficial lamentando profundamente a morte de José Henrique. Ele também era pai do professor de esportes Caio Henrique Sanches, bastante conhecido na cidade. O sepultamento aconteceu neste sábado, no cemitério municipal de Itirapina.

Nota de Pesar

A Prefeitura Municipal de Itirapina manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor José Henrique Sanches, irmão do vice-prefeito Lemão Sanches e pai do professor de esportes Caio Henrique Sanches. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar essa irreparável perda.

Leia Também