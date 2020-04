Ipem-SP faz verificação inicial em balança rodoviária de Rio Claro

Crédito: Divulgação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou nesta quinta-feira, 23, por meio da regional de São Carlos, a verificação inicial na balança rodoviária de até 80.000kg instalada na Biotron Zootécnica Ltda, localizada no Caminho 01, Distrito de Ajapi, bairro Allan Grei, em Rio Claro, cidade a 173km da capital.

As balanças rodoviárias são equipamentos utilizados por empresas de diversos segmentos para medir de forma adequada o peso de grandes cargas, e na determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, remuneração, subsídio, taxa ou um tipo similar de pagamento.

De acordo com a regulamentação do Inmetro, todas as balanças utilizadas para transações comerciais devem cumprir determinadas exigências. Esses requisitos garantem que nenhuma das partes envolvidas tenha prejuízo na compra ou venda de um produto medido pelo peso.

A fiscalização das balanças é feita anualmente pelas equipes do Ipem-SP para verificação de diversos pontos como: nivelamento, a superfície na qual a balança está instalada dever ser plana e resistente; presença do selo de verificação e de placa de identificação com informações sobre o fabricante, modelo, carga máxima e mínima, entre outros.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também