sexta, 29 de agosto de 2025
Região

Interrupção no Abastecimento de água pode afetar Centro e Jardim Cruzado em Ibaté

29 Ago 2025 - 12h05Por Jessica
Torneira - Falta de água - Crédito: Agência BrasilTorneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras e Saneamento, informa que poderá haver interrupções temporárias no abastecimento de água em diferentes pontos da cidade devido a rompimentos nas redes de fornecimento.

Na região central, o problema foi identificado na Rua Washington Luís, no cruzamento com a Conselheiro Moreira de Barros, onde houve o rompimento da rede de abastecimento. A situação pode causar a suspensão momentânea do fornecimento de água nas imediações até que o reparo seja concluído.

Outro rompimento foi registrado na Rua Araraquara, esquina com a Rua Itápolis, no bairro Jardim Cruzado. Nessa localidade, além da rede de água, a rede de esgoto também foi afetada. Por esse motivo, o abastecimento na região está temporariamente interrompido para que as equipes possam realizar as manutenções necessárias com segurança.

As equipes da Prefeitura já estão atuando nos locais afetados para solucionar os problemas e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

