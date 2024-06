Interior de SP recebe o maior castelo de infláveis da América Latina

O Parque Dom Pedro, em Campinas, recebe, pelo segundo ano consecutivo, o maior castelo inflável da América Latina. O Jump Around, que fez sucesso em 2023 entre as famílias que visitam o shopping, chega ao Estacionamento VIP Águas nesta sexta-feira, 28, e os ingressos já estão à venda pelo site. Todos os dias da semana, a atração estará disponível das 14h às 20h.

Com 2.500 m², a estrutura conta com diferentes áreas para entreter crianças e adultos. É possível escalar paredes, superar barreiras se equilibrando em alças e vencer degraus e objetos infláveis com muita diversão e segurança. Há enormes escorregadores e todos os obstáculos são do mesmo material da estrutura, proporcionando conforto e permitindo liberdade nos movimentos. O Jump Around conta, também, com monitores que acompanham e guiam a experiência.

“No último ano, o Jump Around foi sucesso entre as crianças e suas famílias. Por isso, neste ano, para, novamente, proporcionar memórias inesquecíveis, trouxemos de volta essa deliciosa atração”, relata Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS - a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

O Jump Around não possui restrição de idade e, dentro dos 30 minutos de sessão, até 55 pessoas podem pular e se divertir. É preciso chegar vinte minutos antes de cada entrada para realizar o check-in. Crianças de 0 a 5 anos pagam ingresso (R$ 49,90) e precisam estar acompanhadas de um responsável, que não paga. Pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada (R$24,95), sendo permitida a admissão do acompanhante gratuitamente, quando necessário.

“Temos diversas experiências divertidas e empolgantes que envolvem toda a família e proporcionam momentos únicos, como o Jump Around”, conclui Taís. Vale ressaltar que o brinquedo não opera em dias de chuva. Em caso de compra do ingresso antecipado pelo site, será necessário reagendar o horário de participação na bilheteria.

Outras atividades para as férias

As atrações para o lazer de crianças e famílias do Parque Dom Pedro vão de boliche a parque de trampolins, de espaço gamer a atividades para os pequenos, e todas podem ser consultadas pelo site do shopping e no mapa de atividades impresso, disponível no Ponto de Encontro, Espaço Família, Espaço Cliente e nos totens localizados em todas as entradas. Conheça um pouco de cada uma:

Boliche

Local: Praça de Alimentação (dentro do restaurante Empório de Comidas)

O que é: em uma pista iluminada, desfrute de uma experiência tecnológica de tirar o fôlego enquanto busca aquele “strike” perfeito. E não é só: você também encontra um incrível brinquedão para as crianças, comida caseira deliciosa e uma variedade de porções para tornar o seu dia ainda mais completo.

Atração paga

Contação de Histórias - Livraria Leitura

Local: Livraria Leitura, Anel Águas

O que é: haverá contação de história infantil todos os sábados, às 16h30.

O tema deverá ser consultado diretamente no local.

Atração gratuita

Fluffy Point

Local: Alameda - em frente ao Espaço Cliente

O que é: conectamos o mundo digital ao mundo real remetendo essa nova geração na divertida brincadeira do “faça você mesmo”, criando e customizando sua própria slime, tie dye, biju e fidget Toys.

Atração paga

Happy Machine

Local: Alameda

O que é: Prepare-se para entrar na diversão da caça aos bichinhos de pelúcia. Não deixe escapar a oportunidade de testar suas habilidades na máquina gigante e conquistar sua pelúcia!

Atração paga

Jump Around

Local: Estacionamento VIP Águas

O que é: O maior castelo inflável da América Latina, com 2,5 mil metros quadrados e diferentes áreas. Não possui restrição de idade.

Período disponível: de 28 de junho a 1º de agosto, todos os dias da semana, das 15h às 21h

Ingressos: R$ 49,90 (sessão de 30 minutos). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2,00 (em dias úteis) e R$ 3,00 (aos fins de semana).

* Pessoas com deficiência (PCD) terão direito ao ingresso no valor de R$24,95, sendo permitida a entrada de um acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove.

Kinoplex

Local: Praça de Alimentação

O que é: São 15 salas de cinema, incluindo as opções Kinoplex Platinum, que oferece poltronas super espaçosas, reclináveis e com mais distanciamento entre elas, além de bandeja retrátil para os alimentos e atendimento preferencial no guichê, bilheteria e bomboniere, e a exclusividade na região: sala IMAX, que reúne vários elementos que trazem mais emoção e realismo ao espectador, fazendo com que ele se sinta parte do filme.

Atração Paga - consultar sessão e valores

Magic Games

Local: Praça de Alimentação, ao lado do Cinema

O que é: a maior rede de parques Indoor do Brasil com jogos clássicos de luta, partidas de futebol mundial, cinema 6D com 12 filmes diferentes, piscina de bolinhas e diversos outros jogos eletrônicos.

Atração paga

Marvel Store

Local: Anel Águas

O que é: loja com produtos licenciados Marvel com diversas opções de produtos e exposição de itens colecionáveis. Também conta com jogos de fliperama temáticos dos super-heróis.

Parking Kid's

Local: Corredor Pedras, em frente à Praça Pet

O que é: oferece diversas atrações para crianças entre 3 e 12 anos, como piscina de bolinhas com escorregadores, cama elástica, tobogã e outros brinquedos, que são separados por idade. Jogos on-line nos computadores, videogames, simuladores de corrida, multijogos, mesas de disco (air game) e simuladores com realidade virtual completam a programação.

Atração paga

Parque Brincar de Música do Mundo Bita

Local: Praça de Eventos Alameda

O que é: as crianças irão mergulhar no universo encantador das músicas mais conhecidas do Mundo Bita. São mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar.

Período disponível: 1º de julho a 31 de agosto; de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Ingressos: R$ 40,00 (primeiros 30 minutos) e R$ 1,00 por minuto extra

*Crianças PCD não pagam e tem direito a um acompanhante

Studio Games

Local: Corredor Pedras

O que é: a maior rede de estúdios de entretenimento e educação gamer do Brasil, sendo referência em entretenimento e educação digital por meio dos jogos eletrônicos. São oferecidos serviços como: Arena PC Gamers, Simuladores de corrida, Realidade Virtual, Game Party (festa de aniversários) e Cursos SG Gamer.

Atração paga

Traxart

Local: Alameda - em frente à Praça de Eventos Alameda

O que é: espaço com pista de patinação, música e loja com diversos produtos do segmento.

Atração paga

Vila Trampolim

Local: Corredor Árvores

O que é: Parque de trampolins com 570m2. Um ambiente que proporciona uma

real imersão com atividades que estimulam o espírito de aventura e desafiam o equilíbrio; traz uma equipe especializada para garantir uma experiência única e segura.

Atração paga

Yellowstone

Local: Alameda

O que é: um lugar mágico, onde o imaginário infantil pode ser aguçado pela experiência sensorial e descoberta. A criança terá a experiência de minerar suas próprias pedras preciosas em um ambiente lúdico e temático que traz em cada cenário a sensação de estar na uma mina mágica de Yellowstone.

Atração paga

Youplay

Local: Alameda - ao lado do Espaço Cliente

O que é: espaços infantis multisserviços referência no mercado infantil. A unidade atende crianças de 2 a 10 anos de idade; crianças de até 2 anos devem ser acompanhadas por um responsável.

Atração paga

Leia Também