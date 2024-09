Interdição parcial em acesso da Rodovia Anhanguera, em Araras, segue até sexta-feira

A Arteris Intervias informa que a interdição parcial em acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, para a realização de serviços de manutenção segue até esta sexta-feira (6). O bloqueio temporário acontece no dispositivo do km 165,2, próximo ao bairro do Facão, das 8h às 17h, e visa à segurança dos usuários da rodovia e das equipes que trabalham no local.

Durante os serviços, os motoristas que trafegam pela SP-330, sentido sul (interior/capital), e precisam retornar ou acessar o Contorno de Araras deverão seguir pela Rodovia Anhanguera e utilizar as saídas localizadas no km 163 ou km 161,7. A mesma orientação vale para quem vem das propriedades rurais e precisa acessar o Contorno de Araras, já que a saída da rotatória estará fechada nesse sentido.

A concessionária reforça que os usuários devem redobrar a atenção ao se aproximar da área em obras e ficar atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

