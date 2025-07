Insulfilm em para-brisa de caminhão pode ter contribuído para morte de adolescente na SP-310

Crédito: CCI ARTESP/arquivo pessoal

Um acidente trágico registrado na manhã desta segunda-feira (21) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes, vitimou fatalmente o adolescente Arthur Venture de Grava Morais, de 15 anos, morador de Limeira. O jovem foi atropelado por um caminhão no quilômetro 164,5 da pista sul (sentido capital), por volta das 5h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, Arthur caminhava pelo acostamento da rodovia ao lado de um amigo da mesma idade quando foi atingido por um caminhão que teria invadido a faixa. Com o impacto, o adolescente foi arremessado a metros de distância e morreu no local.

O motorista do caminhão, de 54 anos, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. Ele não apresentava sinais de embriaguez, porém chamou a atenção dos policiais o fato de o veículo estar com insulfilm no para-brisa, o que pode ter prejudicado a visibilidade. A presença de neblina no momento do acidente também foi registrada.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, e o caso foi registrado na Delegacia de Santa Gertrudes como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil apura se o uso da película escura no para-brisa pode ter contribuído diretamente para a ocorrência do atropelamento.

O corpo de Arthur foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

Leia Também