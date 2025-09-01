Instrutor de capoeira de Itirapina é graduado em evento mundial

Evento no Rio de Janeiro que reuniu mais de 3 mil capoeiristas de diversos países - Crédito: divulgação

O atleta itirapinense Leo Cardoso, conhecido como Instrutor Manda Chuva, recebeu mais uma importante graduação em sua trajetória na capoeira durante evento realizado na última semana, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 3 mil capoeiristas de diversos países, sob a coordenação do renomado Mestre Camisa.

Além da conquista pessoal, o instrutor também se destaca pelo trabalho voluntário desenvolvido na APIB Associação dos Proprietários de Imóveis no Broa, onde ministra aulas gratuitas de capoeira para crianças, jovens e adultos, às quartas-feiras, das 15h às 18h, e aos sábados, das 9h às 11h, promovendo inclusão social, cultura e esporte.

A participação de Cardoso no evento representa não apenas um marco em sua carreira, mas também um motivo de orgulho para Itirapina, que esteve presente neste grande encontro internacional da capoeira.

Leia Também