Insatisfeito com fim de relacionamento, homem invade casa de ‘ex’ em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, insatisfeito com o fim do relacionamento amoroso, invadiu a casa da sua ex-companheira no Jardim Mariana, em Ibaté. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 29, e foi atendido por guardas municipais.

Segundo apurado, uma equipe da GM foi designada e quando chegou ao local, apurou que populares teriam detido o acusado no quintal de uma casa. Estaria ferido e foi encaminhado ao hospital municipal Hermínia Morganti para atendimento médico.

Posteriormente foi encaminhado à CPJ, em São Carlos e indagado, alegou que teria tido um relacionamento com uma das moradoras da casa e por não aceitar o fim do caso amoroso, queria entrar na moradia. Vítima e acusado foram ouvidos e liberados.

