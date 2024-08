Crédito: reprodução

Um incêndio em vegetação no bairro Alto do São Miguel levou pânico aos moradores na tarde desta sexta-feira (23), dia que várias cidades da região registram queimadas devido ao tempo seco associado a rajadas de vento.

Imagens recebidas pelo Whatsapp do SCA mostram as chamas chegando bem próximo das residências. Outro bairro afetado pelas queimadas no município foi o Bosque do Tamanduá.

