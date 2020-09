Incêndio gigantesco consome florestas na região do Broa e segue para Brotas

Imagem mostra labaredas que atingem árvores próximo a reserva da USP no início da madrugada desta quarta-feira - Crédito: Divulgação

Um fogo considerado gigantesco e que destrói a flora e atinge a drasticamente a fauna chega ao seu quarto dia e segundo autoridades de Itirapina, está incontrolável. O tempo seco e a baixa umidade do ar em época estiagem, além do vento constante, faz com que as labaredas ganhem força.

O motivo do incêndio é desconhecido e teve início sábado, 5, em uma mata. Após quatro dias consumindo tudo o que encontra pela frente, as labaredas estão próximas se uma área de reflorestamento da reserva da USP e segue em direção a Brotas.

Além da florestas, o fogo dizima animais que não tem para onde fugir. Na tarde de domingo, um tamanduá bandeira morreu atropelado em uma rodovia. Possivelmente fugia das labaredas.

CÂNDIDO PEDE AJUDA DO ESTADO

Em um áudio que o São Carlos Agora teve acesso, o prefeito de Itirapina José Maria Cândido (PSDB) teria pedido ajuda ao Governo do Estado no sentido de tentar apagar o incêndio.

“Infelizmente nós não sabemos a origem do fogo. Mas está incontrolável e segue para Brotas. Nós pedimos ajuda para o Corpo de Bombeiros, mas parece que eles não vieram. Temos poucas máquinas e não conseguimos dar conta. São necessários equipamentos que possuam jatos de água que atinjam boas distâncias”, comentou Cândido. “Buscamos informações no Palácio do Planalto. Posso dizer que a Prefeitura tentou de tudo”, emendou o prefeito, salientando que nesse tempo seco, o fogo é avassalador e está sem controle.

