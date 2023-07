Incêndio em choperia mata casal e cachorro em cidade da região

Crédito: reprodução/redes sociais

A Polícia Civil divulgou as identidades das duas vítimas que perderam a vida em um incêndio em uma choperia na noite de quarta-feira (26), em Araras/SP. As vítimas foram identificadas como Fábio Rogério de Camargo, de 42 anos, e Fernanda Gonçalves, também de 42 anos, O cachorro do casal também morreu.

De acordo com a Defesa Civil de Araras, a causa do incêndio pode ter sido um fogão improvisado que o casal utilizava para cozinhar ou se aquecer no porão do estabelecimento, local onde costumavam dormir. O fogo danificou a estrutura do assoalho, mas a alvenaria e a estrutura metálica não foram afetadas.

A comunidade local está enlutada com a perda e presta solidariedade às famílias das vítimas. Enquanto isso, a La Barca Choperia permanece fechada, aguardando o posicionamento das autoridades competentes.

