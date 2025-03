IncÃªndio em carreta interdita rodovia SP-330

Um incêndio em uma carreta Volvo causou interdição parcial da rodovia SP-330, na altura do km 187,700, na pista norte, na tarde desta segunda-feira (10). O incidente teve início por volta das 17h36 e foi totalmente resolvido às 21h23, totalizando 3 horas e 47 minutos de impacto no tráfego.

De acordo com o relato do condutor, ele percebeu fumaça na cabine do veículo e parou no acostamento. O fogo se espalhou rapidamente, atingindo o cavalo mecânico da carreta, que transportava mercadorias diversas, mas sem carga perigosa.

Equipes da concessionária Intervias, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionadas para controlar a situação e remover o veículo.

Durante a ocorrência, o trânsito ficou congestionado entre os kms 186,200 e 187,700, especialmente entre 18h03 e 18h46. Houve bloqueios temporários no acostamento e em algumas faixas, mas a liberação foi feita de forma gradual.

Apesar do susto, o motorista da carreta saiu ileso. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

