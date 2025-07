Incêndio em carreta causa interdição e congestionamento na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Um incêndio atingiu a cabine de uma carreta no final da tarde de sexta-feira (11), no km 196,3 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que passa por Corumbataí, sentido capital/interior. O incidente gerou congestionamento de cerca de 4 quilômetros e causou interdições parciais e totais na pista por mais de 12 horas.

De acordo com o relato do condutor, o fogo teria começado após o surgimento de uma faísca na cabine do veículo, que transportava cerca de 26 mil litros de produtos de limpeza. Ele conseguiu abandonar o caminhão a tempo e não sofreu ferimentos. O incêndio consumiu completamente a cabine da carreta, mas não atingiu a carga.

Equipes da concessionária Eixo SP, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no local. O fogo foi controlado por um caminhão pipa, e a carreta foi deslocada para o acostamento.

