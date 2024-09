Um incêndio em um veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 177 em Rio Claro, causou o bloqueio total da via no sentido capital, na noite desta quinta-feira (5). O fogo, que teve início por volta das 19h, gerou um grande congestionamento na região.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Equipes de emergência trabalham no local para controlar as chamas e liberar a pista. A concessionária Eixo SP orienta os motoristas a procurarem rotas alternativas.

Leia Também