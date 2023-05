Incêndio destrói carro após acidente em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Um veículo foi destruído em um incêndio, nesta noite de sábado (20), na Rodovia Washington Luiz (SP-310), em Ibaté.

De acordo com informações, um homem conduzia o Peugeot pela rodovia, no sentido Ibaté/São Carlos, e no Km 248, próximo ao trevo do Jardim Cruzado, perdeu o controle da direção e invadiu uma empresa de vistorias.

Após a colisão, o carro começou a pegar fogo, o motorista saiu rapidamente e o bombeiro civil da prefeitura de Ibaté, Gerivaldo Ferreira, dirigiu-se ao local e conteve o incêndio, porém o Peugeot ficou destruído.

Não houve vítimas.

Leia Também