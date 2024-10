SIGA O SCA NO

28 Out 2024 - 18h46

28 Out 2024 - 18h46 Por Da redação

Crédito: Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu barracões da antiga FEPASA em Itirapina. O fogo também atingiu o galpão de uma fábrica de sofás.

O Corpo de Bombeiros e defesa civil estão no local. Segundo informações ninguém se feriu. As causas do incêndio são desconhecidas.

