Incêndio de grandes proporções atinge depósito nas margens da SP-215 - Crédito: Descalvado Agora

Equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira estão em atendimento a um incêndio em um depósito de matéria-prima para ração animal, nas margens da estrada SP-215, no município de Descalvado.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou sobre a extensão dos danos. As equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe.

