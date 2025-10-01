Incêndio de grandes proporções atinge barracão abandonado e mobiliza Corpo de Bombeiros

Crédito: Flávio Fernandes

Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de terça-feira (30) três prédios desativados da antiga Comercial Carlton, em Araraquara. As chamas foram controladas, mas o trabalho de rescaldo prossegue na manhã desta quarta-feira (1º). O imóvel fica na esquina da Rua Castro Alves (Rua 16) com a Avenida Presidente Vargas, próximo ao Sesc, no bairro do Carmo. Como medida de segurança, o trecho permanece interditado.

O incêndio começou no início da noite e rapidamente tomou conta da estrutura, provocando forte apreensão entre os moradores. A fumaça intensa se espalhou pelo bairro e manteve a comunidade em alerta durante toda a madrugada. Segundo informações preliminares, o prédio está abandonado há cerca de 10 anos e encontra-se em processo de recuperação judicial, com previsão de ir a leilão nos próximos meses.

De acordo com relatos colhidos pelo repórter Flavio Fernandes, moradores afirmaram que o espaço vinha sendo frequentemente ocupado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, fator que aumentava a insegurança na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Araraquara foram acionadas imediatamente. Diante da gravidade da ocorrência, houve reforço de bombeiros de Ribeirão Preto e apoio de um caminhão-pipa de uma usina da região.

Durante a operação, a energia elétrica do bairro foi desligada para reduzir riscos e garantir a segurança dos moradores e das equipes. Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de feridos.

Ainda nesta quarta-feira, a Defesa Civil deve vistoriar o imóvel para avaliar as condições estruturais e verificar riscos de desabamento. A Polícia Militar registrou a ocorrência, enquanto a perícia foi acionada para levantar informações técnicas no barracão destruído.

A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

