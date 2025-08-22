(16) 99963-6036
Incêndio de grande porte interdita totalmente rodovia

22 Ago 2025 - 17h08Por Da redação
Fumaça tomou conta da entrada - Crédito: Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções interditou totalmente a Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (22).

Segundo a concessionária Colinas, as chamas foram detectadas por câmeras de monitoramento no km 26, por volta das 13h57. O fogo começou em uma área fora da faixa de concessão, mas próximo à pista, o que levou à interdição dos dois sentidos por medida de segurança.

A fumaça densa acabou provocando um acidente envolvendo cerca de 10 veículos, mas, de acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil determinou o bloqueio total das pistas norte e sul, incluindo acostamentos, devido ao risco causado pela baixa visibilidade. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e de apoio trabalham no combate ao incêndio e na orientação aos motoristas.

