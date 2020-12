Incêndio consome veículo na área rural de Ibaté

Chevrolet Blazer foi consumida pelo fogo. Foto: Rádio Augusto Neto/Rádio Encanto

Uma Chevrolet Blazer foi consumida por incêndio na tarde deste sábado (5), na área rural de Ibaté.

Segundo informações, o dono do carro foi socorrer um amigo que estava com o caminhão quebrado e ao dar partida no veículo, o fogo começou.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos foi até o local e realizou o rescaldo, já que as chamas já haviam consumido o carro.

Não houve feridos e as causas são desconhecidas.

