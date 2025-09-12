Incêndio consome pizzaria no Centro de Ribeirão Bonito

Crédito: Defesa Civil

Na manhã desta sexta-feira (12), um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência que funcionava como pizzaria na Rua São Paulo, região central de Ribeirão Bonito.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta no combate às chamas, que rapidamente consumiram o imóvel, que estava fechado no momento do incidente. Ao todo, sete caminhões de combate a incêndio foram mobilizados, além do apoio da Defesa Civil local, que forneceu água para as equipes durante a operação.

Graças à rápida intervenção, o fogo foi controlado antes que se espalhasse para as casas vizinhas, evitando que o episódio resultasse em uma tragédia maior. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

