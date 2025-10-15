(16) 99963-6036
quarta, 15 de outubro de 2025
Região

Incêndio atinge residência no Jardim Cruzado em Ibaté

Fogo ocorreu na noite desta quarta-feira (15), na rua Santa Ernestina; ninguém ficou ferido

15 Out 2025 - 21h35Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Incêndio atinge residência no Jardim Cruzado em Ibaté -

Na noite desta quarta-feira, 15 de outubro, um incêndio atingiu um imóvel localizado na rua Santa Ernestina, em Ibaté. De acordo com as primeiras informações, o local armazenava grande quantidade de materiais recicláveis, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas.

Felizmente, no momento do incêndio, não havia ninguém na residência, e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou para conter o fogo e evitar que ele se alastrasse para casas vizinhas. A Defesa Civil também esteve presente no local para avaliar possíveis danos estruturais.

As causas do incêndio ainda serão apuradas


.

 

Leia Também

Retorno da SP 310 é fechado para obras
Rio Claro 15h52 - 15 Out 2025

Retorno da SP 310 é fechado para obras

PM encontra drogas abandonadas no Jardim Icaraí
Região14h19 - 15 Out 2025

PM encontra drogas abandonadas no Jardim Icaraí

Morre homem que teve caminhonete atingida por trem em Itirapina
Região10h00 - 15 Out 2025

Morre homem que teve caminhonete atingida por trem em Itirapina

Rodovia da região ganha pedágio Free Flow
Sem cancela 15h10 - 14 Out 2025

Rodovia da região ganha pedágio Free Flow

Câmara condena Bete do Broa por quebra de decoro parlamentar
Itirapina 13h46 - 14 Out 2025

Câmara condena Bete do Broa por quebra de decoro parlamentar

Últimas Notícias