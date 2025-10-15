Incêndio atinge residência no Jardim Cruzado em Ibaté

Na noite desta quarta-feira, 15 de outubro, um incêndio atingiu um imóvel localizado na rua Santa Ernestina, em Ibaté. De acordo com as primeiras informações, o local armazenava grande quantidade de materiais recicláveis, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas.

Felizmente, no momento do incêndio, não havia ninguém na residência, e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou para conter o fogo e evitar que ele se alastrasse para casas vizinhas. A Defesa Civil também esteve presente no local para avaliar possíveis danos estruturais.

As causas do incêndio ainda serão apuradas



.

