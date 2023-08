Incêndio atinge Horto Florestal em Itirapina

SIGA O SCA NO

Equipes trabalham no local do incêndio - Crédito: Reprodução/Defesa Civil

Um incêndio atingiu o Horto Florestal, em Itirapina, nesta quarta-feira (23/08). O incêndio teve início ontem por volta das 21h e foi controlado apenas hoje, por volta das 16h.

A equipe da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, juntamente com as equipes do Horto, Usina Iracema, Rumo e Corpo de Bombeiros, trabalhou ininterruptamente para controlar o incêndio.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Cuidados para evitar queimadas

Nunca queime o lixo doméstico, entulhos e folhas secas, principalmente em locais próximos à áreas de vegetação;

Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas ou garrafas nos acostamentos de rodovias ou região de matas;

Evite queimar para renovar pastagens ou áreas de plantação. Procure alternativas sustentáveis para esta ação;

Fazer aceiros (faixas ao longo das cercas livres de vegetação da superfície do solo) nas propriedades rurais e fique atento a qualquer surgimento de queimada;

Mantenha limpa a sua propriedade na zona urbana, caso seja um proprietário de terreno, mesmo com pouca ou nenhuma vegetação;

Não solte balões. Além de ser um ato perigoso, é crime conforme a Lei de Crimes Ambientais. O balão pode cair ainda aceso, em uma área de vegetação e ocasionar um incêndio florestal;

Não faça fogueiras e não utilize artigos que possam gerar faíscas ou chamas próximo a áreas de vegetação.

