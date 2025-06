Incêndio atinge carreta carregada com açúcar na Rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Um incêndio em uma carreta carregada com 18 toneladas de açúcar provocou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 181,350, sentido interior/capital, na altura do município de Rio Claro.

Segundo informações da concessionária Eixo SP, que administra o trecho, o condutor percebeu fumaça na parte traseira do veículo e imediatamente parou no acostamento. Ao tentar controlar o foco de incêndio, não obteve sucesso e precisou desatrelar o cavalo mecânico, que foi salvo, enquanto a carreta foi completamente consumida pelas chamas. Felizmente, o motorista saiu ileso.

O congestionamento chegou a 9,65 km, se estendendo até o km 191 no sentido Sul. O Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar a situação e apesar dos esforços, novos focos de incêndio foram registrados na carreta na madrugada desta quinta-feira (05)

