quarta, 26 de novembro de 2025
Medo e Terror

Imagens mostram invasão de trio na casa de empresário e troca de tiros com a PM na região

Câmeras de segurança registraram criminosos entrando pelos fundos e rendendo Alfredo dos Santos conhecido como "Alfredão" e a esposa; intensa troca de tiros também foi registrada

26 Nov 2025 - 16h36Por Flávio Fernandes
Imagens de câmeras de segurança da residência mostram o momento em que três bandidos invadem a casa do empresário Alfredo dos Santos, de 55 anos, conhecido como “Alfredão”, um dos proprietários da Life Sucos durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Parque das Águas do Vale, em Tabatinga. O trio de 29, 35 e 49, foram presos em flagrante, pela Polícia Militar e Guarda Municipal.

Nos vídeos, é possível ver que os invasores entram pelos fundos do imóvel que fica na Rua Frederico de Quero, passam pelas portas que aparentemente estão destrancadas e vão diretamente em direção ao quarto onde Alfredo dormia com a esposa de 31. As imagens mostram a ida e volta dos assaltantes com o empresário que está nu, por duas vezes. 

Já na terceira, aparecem levando a nutricionista, para fora dos fundos da residência. As vítimas ficaram bastante assustadas, com a ação do trio. 

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que percebeu a movimentação estranha e viu um vulto pulando o muro. Com a chegada das equipes, os criminosos ainda estavam dentro da casa e neste momento, o portão se abre e os policiais militares são surpreendidos por disparos vindos do interior do imóvel e uma troca de tiros começa.

Os bandidos ainda criminosos tentaram fugir utilizando a caminhonete Toyota Hilux de cor branca, do empresário, mas perdem o controle e batem contra o portão de um vizinho. Um dos assaltantes, foi baleado pelos PMs e nas imagens é possível ouvir o som dos disparos durante o confronto. 

Logo após o impacto, um dos ladrões sai correndo, seguido imediatamente por um policial militar e preso em flagrante. Durante depoimento a mulher, relatou que ela e o marido chegaram a ser colocados na caminhonete pelo trio.

Quando o portão se abriu e houve o confronto, a nutricionista ficou no meio do tiroteio dentro do veículo e Alfredo entrou em luta corporal com o criminoso armado, que acabou disparando. Ele foi atingido na mão e na perna. 

Um dos bandidos que atuava como “olheiro” em um Chevrolet Tracker, também foi preso posteriormente em Matão após a PM localizar em seu celular mensagens trocadas com os comparsas durante o assalto. Ele estava procurado, pela Justiça.

O bandido que fugiu da caminhonete foi detido pela Guarda Municipal de Tabatinga após ser reconhecido, por foto. Todos os criminosos ficaram em silêncio durante os depoimentos e apenas posteriormente confirmaram sua participação.

Um deles permanece internado sob escotla polciial, no pronto-socorro por ter sido baleado na troca de tiros. Os outros dois foram levados para delegacia de Tabatinga, onde o delegado Iatane Roberto de Almeida registrou um boletim de ocorrência como tentativa de roubo e tentativa de homicídio. 

A dupla foi encaminhada á Cadeia Pública de Santa Ernestina e o terceiro assim que receber alta também vai para Unidade Prisional. Um celulare de um dos ladrões, chave de fenda, fita adesiva e binóulo foram apreendidos. 

O empresário, foi socorrido à Santa Casa de Araraquara, onde recebe atendimento e a mulher, embora tenha sido agredida e arrastada pelos cabelos, não sofreu ferimentos. A residência, a rua e a Hilux da vítima foram isoladas, pela PM para o trabalho da perícia.

O caso segue em investigação, pela Polícia Civil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

