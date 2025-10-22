Idosos recebem orientações da PM sobre como evitar golpes

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (22), uma ação de conscientização no Centro de Convivência da Melhor Idade, em Ibaté. O encontro teve início às 9h e teve como foco orientar os frequentadores sobre os principais tipos de golpes e crimes praticados contra pessoas idosas.

Durante a atividade, os policiais alertaram sobre a vulnerabilidade da terceira idade diante de criminosos que se especializam em fraudes financeiras, transferências bancárias indevidas e golpes virtuais. Também foram repassadas dicas de prevenção e cuidados no uso de aplicativos bancários, redes sociais e atendimentos telefônicos.

A iniciativa reforça a importância da informação como ferramenta de proteção, principalmente diante do aumento das operações financeiras realizadas de forma on-line. Segundo a corporação, novos golpes surgem diariamente, resultando em milhares de ocorrências em todo o país.

Estiveram presentes no evento a coordenadora do Centro de Convivência, Regina, a terapeuta ocupacional Caroline e a fisioterapeuta Daiani, que apoiaram a atividade e destacaram a importância da parceria entre as forças de segurança e os serviços voltados à terceira idade.

