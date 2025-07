Idosos do Centro de Convivência da Melhor idade de Ibaté visitam a Feira Nacional do Bordado em Ibitinga

O destino foi a tradicional Feira Nacional do Bordado, realizada na cidade de Ibitinga.

A visita faz parte das atividades de integração e lazer e teve como objetivo, oferecer uma experiência diferenciada, unindo cultura, convivência e bem-estar. Além de conhecerem as novidades e o artesanato típico da região, os idosos puderam aproveitar o passeio em grupo como forma de fortalecer laços de amizade, socialização e valorização da terceira idade.

A Feira Nacional do Bordado de Ibitinga é uma das mais conhecidas do Brasil, reunindo expositores de todo o país com produtos de qualidade e tradição.

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio do Centro de Convivência da Melhor idade, proporcionou nesta terça-feira, 8 de julho, um passeio especial para os idosos atendidos pelo serviço.