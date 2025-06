Idoso que foi assaltado e esfaqueado no dia 21 em Porto Ferreira deixa a UTI

Crédito: Arquivo pessoal

Depois de ficar alguns dias entre a vida e a morte, o aposentado José Augusto Borri, de 64 anos, que foi vítima de roubo e esfaqueamento enquanto caminhava pela Rua Augustinho Colan, no Jardim Centenário II, em Porto Ferreira, na noite do último sábado, 21, de junho, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Dona Balbina nesta sexta-feira, 27 de junho,6 dias após o crime. Ele já está em um dos leitos do hospital e começou a recobrar a consciência e logo deverá ter alta e voltar para sua família.

De acordo com o registro policial, Borri teve o relógio de pulso subtraído após ser abordado e atingida por um golpe de faca no pescoço. Ele foi socorrido por um vizinho e encaminhado ao hospital.

No atendimento médico, foi feita uma sutura no ferimento, mas o quadro evoluiu para uma piora e o homem acabou entubado, ficou em estado de coma e passou por uma cirurgia, que teve total sucesso.

A Polícia Civil registrou o caso como roubo qualificado e identificou o ladrão, que foi preso pela Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira.

