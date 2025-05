Idoso esfaqueado por morador de rua é transferido para UTI; família pede orações

Crédito: arquivo pessoal

Saiba Mais Araraquara Morador de rua esfaqueia idoso em posto de combustíveis

Por Flavio Fernandes



O aposentado Silas Di Marco, de 63 anos, que foi esfaqueado por um morador de rua no último domingo (25), em um posto de combustíveis no Centro de Araraquara foi transferido para a UTI do Hospital São Francisco após apresentar complicações em seu estado de saúde.

Segundo familiares, Silas sofreu um pneumotórax — condição em que há entrada de ar na cavidade pleural, comprometendo o funcionamento do pulmão. Ele precisou da instalação de um dreno na região da axila para retirada de sangue acumulado e segue consciente, porém debilitado.

Diante do quadro, a família faz um apelo público por orações e corrente de fé para a recuperação do aposentado.

O crime

O ataque aconteceu por volta das 23h de domingo, quando Wanderson Vinicius da Silva, de 23 anos, desferiu golpes de faca contra a vítima após um desentendimento na área de conveniência do posto. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor agride Silas com chutes e facadas, assustando as mulheres que estavam no local e provocando comoção nas redes sociais.

Após o crime, Wanderson fugiu, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar na madrugada da segunda-feira (26), a cerca de dois quilômetros do local, na altura da Avenida Sete de Setembro com a Rua Humaitá. Ele está detido de forma preventiva na Penitenciária de Araraquara.

Comoção

A brutalidade do ataque causou grande comoção na cidade. Amigos e familiares de Silas se mobilizam nas redes sociais pedindo apoio espiritual e emocional. A comunidade local acompanha com preocupação o estado de saúde do idoso, que luta pela vida na unidade intensiva.

Leia Também