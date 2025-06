Idoso é internado em estado grave após ser esfaqueado durante assalto

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Viatura giroflex -

Um homem de 64 anos foi vítima de roubo e esfaqueamento enquanto caminhava pela Rua Augustinho Colan, no Jardim Centenário II, em Porto Ferreira, na noite deste sábado (21). De acordo com o registro policial, a vítima teve o relógio de pulso subtraído após ser abordada e atingida por um golpe de faca no pescoço.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho do idoso relatou que seu pai foi socorrido por um vizinho e encaminhado ao hospital. No atendimento médico, foi feita uma sutura no ferimento, mas o quadro evoluiu para uma piora e o homem acabou entubado, estando atualmente em coma e a caminho de uma cirurgia.

A Polícia Civil registrou o caso como roubo qualificado e tenta identificar o autor do crime. A vítima permanece sob cuidados médicos intensivos.

Leia Também