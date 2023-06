Idoso de 77 anos morre após se engasgar com pedaço de carne

SIGA O SCA NO

Usa do Samu - Crédito: arquivo

Um idoso, de 77 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne de um espetinho na noite desta quinta-feira (29), no Jardim Santa Clara, em Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima, de 49 anos, procurou o plantão policial informando que o pai estava comendo um espetinho, porém em determinado momento veio a engasgar com um pedaço de carne. Algumas pessoas, que estavam no local, tentaram ajudar a vítima, mas sem conseguirem.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) compareceram ao local em duas ambulâncias, sendo realizados procedimentos necessários para salvar a vida do idoso, porém não houve êxito.

