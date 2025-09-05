(16) 99963-6036
Idoso de 76 anos é atropelado por trem

Na manhã desta sexta-feira (5), um idoso de 76 anos foi atropelado por uma locomotiva na linha férrea, nas proximidades da Trolesi, em Matão.

De acordo com informações preliminares, ele atravessava fora da faixa destinada a pedestres e relatou que não percebeu a aproximação do trem. O impacto foi violento: a vítima perdeu o braço direito, sofreu graves ferimentos na perna direita, além de lesões pelo corpo e no rosto.

Equipes do SAMU foram acionadas, prestaram socorro imediato e encaminharam o idoso em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni.

A Polícia Militar isolou a área com apoio das equipes da concessionária Rumo, enquanto a perícia foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente.

