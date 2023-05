Idosas perdem mais de R$ 1,3 milhão após golpe

SIGA O SCA NO

Duas idosas que residem na região central de Araraquara foram vítimas de um golpe milionário. Juntas, tiveram um prejuízo de R$ 1.374.007,00, após pessoas desconhecidas, mediante fraude e com informações das vítimas, teriam realizado várias transações bancárias.

As vítimas revelaram o crime nesta quarta-feira, 17 e relataram às autoridades policiais que foram celebrados contratos de novas contas bancárias, PIXs, pagamentos e TEDs. Salientaram ainda que não possuem cartões bancários e nem as chaves de segurança de suas respectivas contas.

As vítimas contaram ainda que representantes do banco utilizado pelos estelionatários, não as teriam procurado ou questionado sobre tais operações que seriam diárias e ocorriam desde o dia 12 de janeiro de 2023. O caso será investigado.

