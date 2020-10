Idosa morre em acidente na região de Ribeirão Bonito

Um grave acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma caminhonete tirou a vida de uma idosa na tarde de sábado (24), na vicinal Abílio Augusto Corrêa, na região de Ribeirão Bonito.

De acordo com informações, a caminhonete, com placas de Ribeirão Bonito, seguia no sentido Araraquara - Guarapiranga, quando um Fiat Uno, que transitava no sentido oposto, invadiu a faixa em que ela estava e colidiu frontalmente.

As pessoas que estavam no Uno ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor do carro foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e encaminhado à Santa Casa de Araraquara, já a idosa, morreu no local.

As Polícias Militar e Civil atenderam a ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também