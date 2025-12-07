Idosa é morta a facadas e casa é incendiada em feminicídio; agressor também morreu

Crédito: Grupo Rio Claro

Um caso de feminicídio seguido de incêndio chocou Rio Claro (SP) na madrugada desta sexta-feira (5). Celina Aparecida Bortolin do Nascimento, de 71 anos, foi assassinada dentro da própria casa, no Bairro do Estádio. O agressor era seu companheiro, Paulo Vitor Soares de Moura, de 64 anos, que também morreu horas depois.

A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 1h45. Segundo o registro policial, Paulo teria colocado uma barreira para impedir a entrada de qualquer pessoa e, em seguida, ateado fogo no imóvel. Quando os bombeiros conseguiram arrombar a porta, encontraram o casal com queimaduras severas.

De acordo com a equipe médica da Santa Casa de Rio Claro, além das queimaduras, Celina apresentava três ferimentos de faca — no tórax, pélvis e perna. Paulo teve cerca de 80% do corpo queimado e chegou a ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele permaneceu hospitalizado sob escolta, sem condições de prestar depoimento.

Durante o atendimento, os bombeiros ainda resgataram um cachorro de pequeno porte encontrado com dificuldade extrema para respirar. A equipe realizou ventilação assistida por cerca de 20 minutos, até a chegada de uma veterinária e do serviço de resgate animal, mas o animal não resistiu.

Mortes confirmadas

Celina morreu no início da noite de sexta-feira (5), às 22h40, em decorrência dos ferimentos. Pouco depois, já na madrugada deste sábado (6), por volta de 0h, Paulo também não resistiu, segundo comunicado aos policiais militares que acompanhavam a escolta no hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio consumado, seguido de incêndio criminoso. A residência permanece isolada para perícia.

