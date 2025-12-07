(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Rio Claro

Idosa é morta a facadas e casa é incendiada em feminicídio; agressor também morreu

07 Dez 2025 - 07h19Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Idosa é morta a facadas e casa é incendiada em feminicídio; agressor também morreu - Crédito: Grupo Rio Claro Crédito: Grupo Rio Claro

Um caso de feminicídio seguido de incêndio chocou Rio Claro (SP) na madrugada desta sexta-feira (5). Celina Aparecida Bortolin do Nascimento, de 71 anos, foi assassinada dentro da própria casa, no Bairro do Estádio. O agressor era seu companheiro, Paulo Vitor Soares de Moura, de 64 anos, que também morreu horas depois.

A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 1h45. Segundo o registro policial, Paulo teria colocado uma barreira para impedir a entrada de qualquer pessoa e, em seguida, ateado fogo no imóvel. Quando os bombeiros conseguiram arrombar a porta, encontraram o casal com queimaduras severas.

De acordo com a equipe médica da Santa Casa de Rio Claro, além das queimaduras, Celina apresentava três ferimentos de faca — no tórax, pélvis e perna. Paulo teve cerca de 80% do corpo queimado e chegou a ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele permaneceu hospitalizado sob escolta, sem condições de prestar depoimento.

Durante o atendimento, os bombeiros ainda resgataram um cachorro de pequeno porte encontrado com dificuldade extrema para respirar. A equipe realizou ventilação assistida por cerca de 20 minutos, até a chegada de uma veterinária e do serviço de resgate animal, mas o animal não resistiu.

Mortes confirmadas

Celina morreu no início da noite de sexta-feira (5), às 22h40, em decorrência dos ferimentos. Pouco depois, já na madrugada deste sábado (6), por volta de 0h, Paulo também não resistiu, segundo comunicado aos policiais militares que acompanhavam a escolta no hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio consumado, seguido de incêndio criminoso. A residência permanece isolada para perícia.

Leia Também

Guarda Municipal localiza drogas em praça no jardim Cruzado em Ibaté
Região08h27 - 07 Dez 2025

Guarda Municipal localiza drogas em praça no jardim Cruzado em Ibaté

"Ibaté em Ação" reuniu moradores do Jardim Cruzado e levou serviços gratuitos à população
Região08h14 - 07 Dez 2025

"Ibaté em Ação" reuniu moradores do Jardim Cruzado e levou serviços gratuitos à população

Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul
Acidente 06h46 - 07 Dez 2025

Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam neste domingo na região
Showzão13h42 - 06 Dez 2025

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam neste domingo na região

Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís
Tráfico13h36 - 06 Dez 2025

Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís

Últimas Notícias